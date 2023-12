Musica e balli di fine anno nelle piazze dell'Emilia-Romagna

La notte di San Silvestro vede un susseguirsi di eventi pubblici in Emilia-Romagna per celebrare l'arrivo del 2024. Piacenza celebra Capodanno in piazza Cavalli al ritmo delle note dei Planet Funk, una della band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre vent'anni. Ad aprire e chiudere la serata i dj di Radio Bruno. In Piazza Garibaldi a Parma protagonisti saranno i dj set di James Lavelle (Unkle) e Digitalism: Lavelle, icona della club culture globale, è considerato un creatore di tendenze e un curatore musicale molto influente; la console passerà poi ai tedeschi Digitalism, più volte paragonati ai Daft Punk e protagonisti della scena musicale crossover tra electro house e indie dance.

In piazza Prampolini a Reggio Emilia - grazie ad acrobati, attori, danzatori, pirotecnia, effetti luminosi, video mapping - andrà in scena la Festa del passaggio del tempo, ovvero "Alla ricerca del senno perduto", uno spettacolo di Monica Maimone-Studio Festi, curato e coordinato da Ater Fondazione, tratto dall'Orlando furioso (il 2024 sarà il 650/o anniversario della nascita di Ludovico Ariosto), riletto e rappresentato in una visione contemporanea. In piazzale Sant'Agostino a Modena musica e laser con lo spettacolo audiovisivo "20232024" dell'artista tedesco Robert Henke, un'inedita performance multimediale commissionata da Node Festival: l'opera è la prosecuzione ideale di uno dei suoi spettacoli più popolari, "Lumiere", che ha debuttato al Centre Pompidou di Parigi nel 2015.

A Ferrara il programma prevede un dj set e l'anteprima del format "Voglio tornare negli anni '90", con le hit più famose del periodo. Dalle 23.55 countdown per accogliere il nuovo anno e a mezzanotte lo spettacolo piromusicale dell''Incendio del Castello', simbolo della città patrimonio Unesco, che lo scorso anno ha visto trentamila presenze. In Piazza Maggiore a Bologna ci sarà il rogo benaugurale del Vecchione: progettato dall'illustratore e fumettista Igort, il Vecchione d'Artista 2023/24 si chiama Morvo e rievoca nelle forme l'epoca d'oro del cartooning americano anni 30-40. Già dalle 22 l'atmosfera si scalderà in una "Serata spaccatacchi" con il dj-set del duo Nina's Drag Queens, con classici della disco-music, revival, rock, elettronica e remix di ogni "gender".

Piazza del Popolo a Ravenna ospita, nell'ambito della rassegna Christmas Soul, The Inspirational Choir of Harlem, gruppo che spazia tra gospel, jazz, pop e R&B, sotto la direzione di Anthony Morgan. Il Comune di Forlì non organizza una festa di Capodanno in piazza Saffi, ma non mancano occasioni di divertimento sul territorio, così come a Cesena, dove l'amministrazione ha fatto una scelta analoga. A Rimini 'Il Capodanno più lungo del mondo' prenderà il via in piazzale Fellini con il concerto di Biagio Antonacci e i brani della sua trentennale carriera: a mezzanotte, poi, fuochi d'artificio sul mare. Il programma sarà punteggiato da feste in piazze e spazi che si uniscono per abbracciare il cuore di piazza Malatesta dove andrà in scena, fra cascate di fuochi e colori, lo spettacolo dell'incendio al Castello.

