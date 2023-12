Bologna: Thiago Motta, complimenti Udinese, vittoria meritata

"Complimenti all'Udinese hanno fatto una grande partita. Noi dobbiamo ripartire e continuare sulla nostra strada". Lo ha detto Thiago Motta in conferenza stampa commentando la sonora sconfitta per 3-0 a Udine, ma glissando alla domanda se alla sua squadra fossero venute le vertigini.

"Per avere una sconfitta di queste dimensioni tante cose non funzionano - ha aggiunto -: abbiamo sbagliato a portare la partita dove volevano loro. Adesso dobbiamo digerire questa sconfitta, che fa male. Ricordandoci che abbiamo affrontato un'ottima squadra. Ora passeremo la fine dell'anno e poi da lunedì pomeriggio penseremo alla prossima gara".

Poi un'altra battuta sul match: "dobbiamo stare calmi, abbiamo concesso troppi palloni all'avversario, e i ragazzi, quindi anche Zirkzee, possono migliorare giorno dopo giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA