Chef Bottura e Modena protagonisti di una serie tv Usa

Il 5 e 12 gennaio la serie tv Usa Dream of Italy, con oltre 60 milioni di telespettatori, dedicherà due puntate allo chef Massimo Bottura e ai progetti della Francescana Family a Modena, simboli dell'eccellenza gastronomica della Food Valley dell'Emilia-Romagna nel mondo. La terza edizione del programma è incentrata sui personaggi italiani di successo e sui "luoghi dell'anima", le più belle destinazioni in cui vivono.

"Penso che il pubblico americano - commenta la conduttrice Kathy McCabe - sarà incantato tanto quanto lo sono stata io nello scoprire Modena, una città autentica, dove tutto sembra più vivace, dal cibo, alla luce, alla musica".

nnn Le riprese a Modena e dintorni per la realizzazione delle due puntate ("Slow Food, Fast Cars, Big Dreams" il 5 gennaio e "Modena, Philanthropy and Opera" il 12) sono avvenute in febbraio e maggio e andranno in onda sul canale nazionale Pbs-Public Broadcasting Service. Nella seconda, in particolare, l'attenzione va anche alla passione per l'Opera e al Belcanto presenti a Modena, terra natale di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, e in Emilia-Romagna. In Italia la stagione sarà disponibile da giugno su YouTube.



