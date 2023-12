Capodanno in musica nei teatri dell'Emilia-Romagna

Tante le proposte musicali in programma per la notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno nei teatri dell'Emilia Romagna.

ANSA/GIUSEPPE LAMI EMBED END Image {id: "editor_0"} Al Teatro Municipale di Piacenza, il 31 dicembre alle 18, Gianna Fratta dirige l'Orchestra Farnesiana all'insegna del repertorio straussiano e delle atmosfere viennesi, con i valzer della famiglia Strauss affiancati però alle note rossiniane e verdiane.

Scendendo lungo la via Emilia, il Teatro Regio di Parma propone l'operetta Al cavallino bianco di Ralph Benatzky con la compagnia e la regia di Corrado Abbati (il 31 alle 21), mentre il giorno dopo alle 21 I Filarmonici di Busseto saranno i protagonisti alle 18 del Concerto di Capodanno realizzato da Società dei Concerti di Parma. Sarà il compositore Nicola Piovani la sera di San Silvestro alle 20.30 ad augurare buon anno ai cittadini di Reggio Emilia dal palco del Teatro Valli con il concerto "La musica è pericolosa", uno spettacolo che contribuirà a sostenere l'attività delle mense della Caritas Diocesana di Reggio Emilia.

Il primo giorno dell'anno si aprirà alle 11,30 all'Auditorium Paganini di Parma dove la Filarmonica Toscanini proporrà la celeberrima Sinfonia N. 9 di Beethoven con la bacchetta del suo direttore principale Enrico Onofri. Il vaggio in musica prosegue verso Modena dove il Teatro Pavarotti-Freni ha invece in programma alle 17, 30 un concerto della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta da Hirofumi Yoshida. Anche qui si potranno ascoltare capolavori straussiani e brani celebri da La bella addormentata, alcuni ballabili dalle opere di Verdi e di Offenbach.

A Bologna, invece la Filarmonica del Teatro Comunale presenta le Otto stagioni di Vivaldi e Piazzolla (Auditorium Manzoni, ore 18); a Ferrara tocca invece all'Orchestra a plettro Gino Neri (Teatro Comunale, ore 16,30).

L'ultima proposta arriva da Rimini dove al Teatro Galli va inscena alle 17,30 la Tosca di Giacomo Puccini diretta da Massimo Taddia con l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane.





