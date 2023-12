Bologna saluta Eugenio Riccòmini, storico d'arte e divulgatore

Un ricordo commosso e un sentito grazie per aver insegnato ai bolognesi e a tanti studenti e appassionati d'arte "a guardare al bello e all'arte di Bologna e non solo". È così che Marco Riccòmini ha voluto ricordare il padre Eugenio, storico dell'arte, professore, critico e vicesindaco con la giunta Imbeni, scomparso la notte di Natale all'età di 87 anni.

La sua figura è stata ricordata nel corso dei un'affollatissima cerimonia laica allo Stabat Mater dell'Archiginnasio. Tra i partecipanti, anche l'ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, Romano Prodi, l'editore Roberto Mugavero, Romano Montroni, il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli, oltre all'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori a quello comunale alla Scuola Daniele Ara e alla delegata alla Cultura, Elena di Gioia.

"Ci sono tante persone a ricordare mio padre - ha aggiunto Marco Riccòmini - una frazione di quelli che lo hanno amato e seguito quando faceva le grandi conferenze qui a Bologna. È la testimonianza più bella che vorrebbe vedere con i suoi occhi: la città che si stringe intorno a lui e che lo ha amato come storico dell'arte". La sua "è stata un'educazione sentimentale per generazioni di bolognesi e non solo" Di "lascito importante per Bologna" parla anche il sindaco Matteo Lepore. "Riccòmini stato innanzitutto un servitore delle istituzioni del nostro Comune e della Repubblica Italiana - ha sottolineato - . Ha insegnato alle nuove generazioni l'idea del bello e della storia della nostra città. Il suo è stato un grande impegno democratico e popolare".

Commosso anche il ricordo dell'ex sindaco di Bologna Walter Vitali, di cui Riccòmini è stato un amico e uno stretto collaboratore. Oltre alla sua attività accademica e di divulgatore, Riccòmini, grazie "alla sua idea profonda della cultura, riteneva di doversi avvicinare ai cittadini", ha detto Alla fine un lungo applauso ha salutato il feretro, coperto con una bandiera rossa e un cuscino di rosse, diretto in Certosa, dove il professore ha scelto di essere cremato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA