Trovata morta dal marito ora indagato, eseguita l'autospia

E' stata eseguita nella tarda mattinata all'ospedale di Lugo (Ravenna) l'autopsia della 61enne coach di pallavolo Paola Bolognesi, trovata morta la vigilia di Natale nel suo appartamento di Bagnacavallo, nel Ravennate, dal marito, il 54enne Miguel Soto di origine cubana, già militare castrista e cuoco stagionale in riviera.

In particolare la Procura ravennate intende sgombrare il campo da ogni dubbio circa alcune ecchimosi individuate sul collo della donna: sul punto, si attende la relazione conclusiva del medico legale.

L'uomo, difeso dall'avvocato Franco Randi, è indagato a piede libero per omicidio volontario. Il Pm di turno Raffaele Belvederi ha disposto il sequestro di casa, vetture e cellulari e ha già ascoltato il 54enne per ricostruire tutti i dettagli del ritrovamento del corpo della moglie trovato nel letto con l'apparecchio per misurare la pressione sul comodino a fianco (la donna soffriva di un problema cardiaco).

Il 54enne, che da 15 anni circa stava assieme alla moglie, ha riferito di non essersi accorto di nulla e di avere realizzato la situazione quando la sveglia ha iniziato a suonare senza che nessuno la bloccasse.



