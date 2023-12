Tre gemelle di 8 anni oro, argento e bronzo nel Taekwondo

Sono salite, tutte e tre, sul podio portando a casa oro argento e bronzo al torneo giovanile Dolomiti Open 2023 di Taekwondo andato in scena a Schio, nel Vicentino, nei giorni scorsi. Protagoniste della vicenda tre gemelline riccionesi di 8 anni, Francesca, Fabiola e Flavia Fedele, atlete dell'Asd Riccione-Cattolica che in totale ha conquistato 10 medaglie all'appuntamento sportivo veneto.



Ai Dolomiti Open 2023 le tre giovanissime romagnole hanno raggiunto un nuovo traguardo dopo avere riportato vittorie, in precedenza, in competizioni a Caorle, Roma e Arezzo: nel dettaglio a Schio, Francesca si è aggiudicata l'oro battendo in finale la sorella Fabiola, medaglia d'argento, mentre Flavia ha conquistato il bronzo.



Grande soddisfazione per l'exploit delle tre gemelle da parte della loro guida, il maestro Davide Berti che, come riporta il Comune di Riccione in una nota, ha auspicato "la realizzazione del sogno" delle ragazzine "di rappresentare in futuro la nazionale italiana di Taekwondo e di essere d'esempio per le nuove generazioni di sportivi".

