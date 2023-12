Morta allenatrice di volley, per autopsia 'cause naturali'

Un attacco cardiaco legato a pregresse patologie. Questa, secondo i primi risultati dell'autopsia, sarebbe la causa di morte di Paola Bolognesi, la 61enne coach di pallavolo trovata deceduta la vigilia di Natale nel suo letto dell'appartamento di Bagnacavallo, nel Ravennate, dal marito, il 54enne Miguel Soto di origine cubana, cuoco stagionale in riviera.

Per il risultato definitivo, occorrerà che entro 60 giorni il medico legale incaricato dal Pm Raffaele Belvederi depositi i risultati dell'esame: ma a questo punto lo scenario di un decesso naturale si impone a tutte le altre ipotesi. Presto sarà fissata la data dei funerali che inizialmente erano stati previsti per il 27 dicembre e poi sospesi per consentire l'autopsia. Il marito della defunta resta indagato a piede libero.



