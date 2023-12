Brucia appartamento nel Bolognese, palazzina evacuata

Sei persone evacuate e un intossicato: è il bilancio di un incendio scoppiato ieri pomeriggio in un'abitazione a Castelletto di Serravalle, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano di una palazzina di tre, in via Dante Alighieri. L'abitazione è andata praticamente distrutta e l'inquilino è stato trasportato dal 118 in ospedale, per una lieve intossicazione.

Altri sei residenti nella palazzina hanno dovuto lasciare per qualche ora le loro case e sono poi rientrati in serata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco (da Bologna e anche da Vignola) e carabinieri, oltre al personale sanitario. Le cause all'origine del rogo, probabilmente accidentali, sono in fase di accertamento da parte del nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA