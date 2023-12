Bonaccini, l'Europa è nata anche a casa Cervi

"L'Europa è nata anche a Casa Cervi. Come è nata a Sant'Anna di Stazzema. A Marzabotto. O a Fossoli. È da questi orrori che è germogliato il seme di una società dei popoli e dei diritti, che l'Europa unita vuole incarnare". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna che, a Reggio Emilia, ha commemorato i fratelli Cervi, uccisi insieme a Quarto Camurri dai fascisti ottant'anni fa, nella cerimonia in Comune a Reggio Emilia.

"L'Europa - ha detto Bonaccini - ha bisogno di tornare a far sentire la propria voce. Di liberarsi dal giogo dei populismi e dei sovranismi, che in casa propria la agitano a nemico, giocando su un consenso effimero, ma non restituiscono nessuna altra visione alternativa, se non quella già sentita dei singoli stati forti in casa propria. Propaganda che non regge alla prova dei fatti. Che non risolve i problemi, anzi li trascina e li ingigantisce. Noi dobbiamo rispondere partendo allora dal mappamondo di Papà Cervi: le battaglie si vincono uniti".

Quella dei fratelli Cervi, ha ricordato il presidente della Regione, "è una storia senza tempo, il loro sacrificio è uno dei momenti più alti e significativi della Resistenza al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'intera famiglia contro un regime. In nome della libertà, della democrazia e dell'uguaglianza. Un messaggio potentissimo ancora oggi".

Ed è un messaggio, ha rivendicato Bonaccini, che ha molto a che fare anche con l'Emilia-Romagna: "dalla lotta partigiana - dice - abbiamo ereditato i valori dell'uguaglianza e della solidarietà. Stare meglio e creare benessere diffuso sono traguardi di una comunità, ma devono essere accompagnati da condizioni che permettano anche l'ultimo della fila di poter tagliare il traguardo. Abbiamo ereditato l'idea che la giustizia sociale sia un valore che migliora persone e collettività.

Crediamo fortemente che la sanità e che l'istruzione debbano restare a forte guida pubblica. Ecco perché da mesi abbiamo lanciato un fortissimo grido di allarme contro il sottofinanziamento della sanità pubblica: c'è un evidente disegno che punta a favorire quella privata".



