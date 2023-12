Befana con Zuppi, Lepore, Bergonzoni alla 'Casa dei Risvegli'

Festa della Befana all'insegna della solidarietà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna. La manifestazione si terrà alla presenza dell'assessore alla Sanità e al welfare del comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, del direttore generale dell'Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon, di Sabrina Betti vicepresidente Cna Bologna, Maria Vaccari - presidente dell'associazione 'Gli amici di Luca' e Fulvio De Nigris - direttore del Centro studi per la Ricerca sul Coma - 'Gli amici di Luca', di Gabriele Scrima - direttore organizzativo del Teatro Duse, Riccardo Grassi socio dello Spazio Conad e Umberto Fiorelli compagnia teatrale Fantateatro.

La manifestazione è promossa dall'organismo di volontariato "Gli amici di Luca" con il patrocinio del Comune di Bologna, Confcommercio Ascom, in collaborazione con Cna Bologna, Centro Vialarga Spazio Conad, Teatro Duse, Fantateatro e tante preziose adesioni.

"La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai una tradizione radicata nella città di Bologna dal 1999 - dicono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca - e l'dea di fare rete con altre Befane e promotori di iniziativa ha nel tempo consolidato questa iniziativa. Nostro figlio Luca era appena scomparso nella notte tra il 7 e l'8 gennaio del 1998, dopo l'Epifania, e subito cominciava una lunga gara di solidarietà che in suo nome avrebbe portato alla nascita dell'innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell'Azienda Usl di Bologna.

Oggi festeggiamo i 26 anni di questa manifestazione". Anche quest'anno la "Befana non viene meno alla sua mission di solidarietà" e "il 6 gennaio partiremo da Palazzo d'Accursio con la Befana in Trishow tradizionalmente guidato dal sindaco Matteo Lepore con il cardinale Matteo Zuppi e il nostro testimonial Alessandro Bergonzoni", concludono.



