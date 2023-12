Da Flavia Prodi a Carretta, gli addii del 2023 in E-R

Gli addii del 2023 in Emilia-Romagna * IN UN ANNO PRODI PERDE LA MOGLIE FLAVIA E DUE FRATELLI Flavia Franzoni per Romano Prodi non è stata solo moglie e madre dei due figli e nonna dei suoi sei nipoti, ma anche una fidatissima, a volte molto critica, consigliera. Una vita 'Insieme', come il titolo per la biografia di coppia. La professoressa di Scienze sociali morta a 76 anni, il 13 giugno mentre si trovava in cammino in Umbria con il marito e alcuni amici, per un malore. Per l'ex premier è stato un anno difficile: ha perso anche due fratelli. Quintilio, 88 anni, architetto, il 21 marzo. Vittorio, ex europarlamentare, il 29 luglio a 86 anni.

* MARESCOTTI, DALLA ROMAGNA UNA VITA PER CINEMA E TEATRO Una vita per il cinema e il teatro, dall'impegno civile alla commedia, senza dimenticare l'attività per tramandare il mestiere ai giovani attori e la passione per il dialetto romagnolo, che aveva contribuito alla riscoperta e del quale era un interprete apprezzato. Il 26 marzo a Ravenna è morto Ivano Marescotti, 77 anni, nativo di Villanova di Bagnacavallo, ricoverato da qualche giorno per l'aggravarsi di una malattia.

Un anno prima aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene, dopo 40 anni di carriera.

* FERDINANDO CARRETTA, NEL 1989 STERMINÒ LA SUA FAMIGLIA Il 4 agosto 1989 uccise a colpi di pistola i genitori, Giuseppe e Marta, 53 e 50 anni, e il fratello minore Nicola, 23enne, nella loro casa di Parma, ma riuscì per anni a tenere nascosta la strage. Solo nel novembre 1998 Ferdinando Carretta venne rintracciato a Londra. All'inizio assicurò di non sapere nulla, poi confessò davanti alle telecamere di 'Chi l'ha visto?'. I corpi non vennero mai trovati e nemmeno l'arma. Il primo giugno Carretta è morto a 61 anni a Forlì, dove ha trascorso nove anni in una comunità. Dalle accuse era stato prosciolto nel febbraio 1999 perché incapace di intendere e di volere.

* L'IMPRENDITORE GUIDALBERTO GUIDI, L'UOMO DI DUCATI ENERGIA Ha legato il nome all'azienda all'azienda Ducati Energia, nata negli anni ottanta e che ha saputo imporsi in un mercato in grandissima espansione, nella produzione di componentistica. Ma Guidalberto Guidi è stato attivo anche in Confindustria, arrivando ad essere vicepresidente: si era guadagnato la fama di 'falco', per le posizioni sul decentramento della produzione nei paesi emergenti. È morto nel Modenese, dove era nato e dove viveva, a 82 anni. La figlia Federica è stata ministra dello Sviluppo economico nel governo Renzi.

* A QUASI UN SECOLO DI VITA ADDIO AL VETERANO MARTIN ADLER La storia del soldato Martin Adler e il suo viaggio attraverso l'Atlantico per incontrare 77 anni dopo i tre bimbi incontrati e fotografati durante la guerra in Italia, oramai ultraottantenni, avevano fatto il giro del mondo. Il veterano statunitense si è spento il 17 maggio a 99 anni, in Florida. La lunga vita di Martin era diventata una favola, grazie all'appello lanciato sui social proprio dalla figlia, al lavoro del giornalista Matteo Incerti che aveva permesso di rintracciare i tre protagonisti della foto scattata dalle parti di Monterenzio (Bologna), nel 1944. Li ha ritrovati ottantenni, anch'essi genitori e nonni.

* Il 'PADRE' DELLA FIERA DI RIMINI, LORENZO CAGNONI Politico, amministratore e alla guida della Fiera di Rimini per decenni. Il 5 settembre è morto Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg-Italian Exhibition Group, gruppo quotato in Borsa nato dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. Nato a Rimini, dove viveva, sposato e padre di due figlie. Cagnoni aveva assunto la presidenza nel 1995 dell'Ente Autonomo Fiera di Rimini, divenuto, nel 2022, Rimini Fiera. Sotto la sua presidenza, il quartiere fieristico e il nuovo Palacongressi.

* JOHN FULTZ, IL BASKET IN LUTTO PER 'KOCISS' Quando arrivò alla Virtus fu ribattezzato 'Kociss' per la fascetta tergisudore che indossava regolarmente e 'John mitraglia' per la capacità realizzativa: nel 1972 risultò infatti miglior marcatore della serie A di basket con 655 punti.

Insieme a Schull, accese il derby con la Fortitudo. A 74 anni è morto John Fultz, il 13 gennaio, coinvolto il giugno precedente in un incidente stradale. Fultz arrivò in Italia nella stagione '70-'71 a Varese, poi tre stagioni con i bianconeri di Bologna.

* LUCA GOLDONI, INVIATO DI GUERRA E SCRITTORE IRONICO Cronista di nera e inviato di guerra, firma di Corriere della Sera, QN, Il Resto del Carlino, il Giorno, la Nazione, passò dal giornalismo alla storia, ma fu anche arguto e ironico osservatore dei costumi italiani. Tra i premi vinti in carriera da Luca Goldoni, morto a 95 anni, a Bologna, il 7 ottobre, il Libro d'oro, per aver superato i tre milioni di copie vendute con i suoi titoli e la Palma d'Oro al salone dell'umorismo per 'Non ho parole'. Tra le tante storie della sua carriera ci fu quella per cui nel 1968 dettò la corrispondenza da Praga, dopo l'invasione dei carri armati sovietici, in dialetto parmigiano.

* CON DI MEO SCOMPARE UNA PARTE DEL COLLETTIVO WU MING Il 30 luglio è sparito un pezzo di Wu Ming, il collettivo di scrittori e artisti provenienti da Bologna. A 59 anni, dopo una malattia, è morto Luca Di Meo, scrittore che ha fatto parte anche di Luther Blissett con cui firmò 'Q', probabilmente il romanzo più conosciuto del gruppo. Aveva lasciato il collettivo da quindici anni, ma continuava a partecipare ad iniziative.

"Anni di lavoro sul confine tra presenza e assenza, sull'esserci senza apparire, poi arriva quel senso lì", lo hanno ricordato i colleghi scrittori.



