Un anno di cronaca in Emilia-Romagna * L'ALLUVIONE SCONVOLGE, 15 MORTI E MIGLIAIA DI EVACUATI Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, fra la sera del 16 e il 17 maggio hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della Romagna.

Finite sott'acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri centri abitati: Conselice, Lugo, poi l'acqua arriverà alle porte di Ravenna. Quindici le persone morte, migliaia gli evacuati, quasi nove miliardi i danni.

---.

* SAMAN: ERGASTOLO AI GENITORI, ASSOLTI I CUGINI I genitori di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen hanno ucciso la figlia, ma non ne hanno nascosto il cadavere: ergastolo. Lo zio Danish Hasnain è responsabile di entrambi i reati, ma può usufruire dell'abbreviato: 14 anni. I due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq vanno assolti e liberati. Non c'è stato sequestro di persona, né premeditazione: non è stato un delitto pianificato da tutta la famiglia. Il quadro, ridimensionato, emerge dalla sentenza del 19 dicembre della Corte di assise di Reggio Emilia.

---.

* PIERINA, TESTIMONE DI GEOVA UCCISA, IL GIALLO RIMANE Pierina Paganelli la notte del 3 ottobre è stata uccisa con 29 coltellate in rapida sequenza, nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, dove viveva. L'omicidio della 78enne, testimone di Geova, rimane un giallo dopo quasi tre mesi. Tanti sospetti, ma nessuna prova anche se gli investigatori sembrano aver ristretto gli accertamenti all'ambito familiare. Sono stati interrogati la nuora Manuela Bianchi, il fratello Loris, i vicini di casa Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci.

---.

* STRAGE BOLOGNA: BELLINI ARRESTATO, ERGASTOLO A CAVALLINI L'anno numero 43 dopo la Strage di Bologna consente di scrivere altri due capitoli della storia dell'attentato del 2 agosto 1980. Il 29 giugno è stato arrestato Paolo Bellini, condannato in primo grado all'ergastolo come esecutore materiale, per il rischio che facesse del male all'ex moglie, che lo ha riconosciuto nel filmato, e al giudice relatore della sentenza.

Il 27 settembre la Corte di assise di appello ha confermato l'ergastolo per l'ex Nar Gilberto Cavallini, confermando anche che la matrice della strage fu politica. Si attendono le motivazioni.

---.

* 'UCCISE MOGLIE E SUOCERA', MEDICO BOLOGNESE A GIUDIZIO Secondo i giudici del Riesame aveva organizzato il "delitto perfetto", ma il suo piano è naufragato perché la sorella della vittima si è opposta alla sua idea di farla cremare, chiedendo che venisse eseguita l'autopsia. Il medico oftalmologo 64enne Giampaolo Amato, molto noto a Bologna, è in carcere dall'8 aprile, accusato di aver assassinato con un mix di farmaci la moglie Isabella Linsalata, 62, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021 e la suocera Giulia Tateo, 22 giorni prima, con le stesse modalità. Ne risponderà a processo, dal 6 marzo.

---.

* SILOS SU UN'AUTO, TRE FRATELLI MORTI NEL FORLIVESE La gioia di imparare a guidare e condividere l'emozione con i fratellini si è trasformata in una tragedia per una famiglia marocchina, con tre giovani vite spezzate. Il 7 aprile a San Pietro in Guardiano, frazione di Bertinoro (Forlì-Cesena) sono morti schiacciati da un silos tre fratelli, una ragazza di 18 anni e due ragazzini di 14 e 10 anni, Fatima, Osama e Marva, a bordo di un auto guidata dalla maggiorenne, che stava facendo pratica nel piazzale di una azienda agricola quando avrebbe urtato la struttura, piena di mangime per pulcini, che poi è crollata sulla vettura.

---.

* SI UCCIDE SU TIKTOK, ERA STATO VITTIMA DI CYBERBULLISMO Dalla sua camera da letto di Bologna era diventato una star di TikTok, vestendosi come il personaggio di un noto videogame di guerra. Inquisitor Ghost, così si faceva chiamare il 23enne bolognese che l'11 ottobre si è suicidato in diretta social.

Tragedia in tempo reale, con sullo sfondo una vicenda di cyberbullismo. Aveva conosciuto una ragazza online e, dopo che lei le aveva detto che era maggiorenne, avevano cominciato a scambiarsi dei messaggi in chat. La ragazza in realtà ne aveva 17 e in molti avrebbero iniziato ad accusare il 23enne di pedofilia, con un'ondata di odio.

---.

* 'DETENUTO INCAPPUCCIATO', AGENTI ACCUSATI DI TORTURA Incappucciato, denudato, calpestato con gli scarponi e preso a calci e pugni nel costato. Un doppio pestaggio, che il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia ha definito "brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto". L'episodio è avvenuto il 3 aprile scorso nel penitenziario di Reggio Emilia ai danni di un carcerato quarantenne tunisino, che poi lo ha denunciato in un esposto. A metà luglio sono scattate misure interdittive per i poliziotti e a fine anno l'indagine è stata chiusa con l'accusa di tortura per nove agenti.

---.

* ELICOTTERO IN UN LAGO, CORPO RIPESCATO DOPO QUASI UN MESE L'elicottero è precipitato il 10 ottobre e il giorno dopo è stato trovato un cadavere. Ma la salma del guidatore del velivolo, l'imprenditore Hazem Bayumi, di origine egiziana, è stata ripescata solo il 2 novembre dai sommozzatori.

L'elicottero si era inabissato nel lago della Cava 6 a Settepolesini, nel Ferrarese, uno dei più profondi d'Italia.

All'individuazione si è arrivati dopo una lunga attività di ricognizione nella zona interessata dall'impatto.



