Partono i cantieri per i lavori sull'argine del Reno

Doppio intervento sul fiume Reno a Bisana, a Castello D'Argile, e a Savignano, nel comune di Argelato: nelle due località del Bolognese partono i cantieri per realizzare una serie di lavori sugli argini. I recenti episodi di maltempo, aggiunti a quelli che hanno colpito il territorio nel corso degli anni, hanno infatti determinato la necessità di ripristinare la morfologia degli argini e agire sulla riduzione degli elementi esposti a rischio idraulico.

Con un investimento di 580mila euro a Bisana sarà realizzato un primo intervento di adeguamento della quota dell'argine destro in corrispondenza della cassa di espansione di Bagnetto, opera idraulica in via di realizzazione tra il fiume Reno e il torrente Samoggia, mentre a Savignano verrà rimossa una infrastruttura stradale esposta a inondazione durante le piene, dalla zona golenale.

"Il progetto, realizzato dai tecnici dell'Ufficio territoriale di Bologna dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - spiega Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile - è in continuità con la realizzazione di altri interventi per la riduzione del rischio idraulico in vari tratti di pianura del Reno".



