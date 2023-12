Bollino rosso per qualità aria, misure d'emergenza in Emilia

Bollino rosso in Emilia, con l'esclusione della provincia di Bologna, per la qualità dell'aria: sulla scorta delle proiezioni dell'Arpae relative allo sforamento dei valori limite giornalieri di Pm10, da domani e fino a venerdì compreso scattano le misure emetrgenziali contro le polveri sottili nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Salve - come accennato - la provincia di Bologna e l'intera Romagna.

Nel dettaglio le misure emergenziali disposte dall'Arpae prevedono la limitazione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30; l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi; il divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e delll'accensione di falò, barbecue e fuochi d'artificio; il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.



