Alluvione: stanziati 34 milioni per le saline di Cervia

Il commissario per la ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo ha messo a disposizione, con un'ordinanza, oltre 34 milioni per le saline di Cervia, pesantemente danneggiate dagli eventi dello scorso maggio.

Serviranno a finanziare interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia.



