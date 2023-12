Auto fuori strada, muore una 81enne, grave il marito

Una donna di 81 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto vicino a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. Era a bordo dell'auto condotta dal marito, coetaneo, quando la vettura è improvvisamente uscita di strada finendo contro un ponticello in cemento.

La donna è morta sul colpo, l'uomo è invece rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola stanno accertando le cause e la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA