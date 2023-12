Rissa in zona stazione a Reggio Emilia, tre feriti

Si sono fronteggiati a sprangate, coltellate, calci e pugni. Tre feriti, di cui uno grave, e cinque arresti, è il bilancio della rissa scoppiata nella notte a Reggio Emilia. Alcuni residenti, svegliati dai rumori della "guerriglia", hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le ambulanze che hanno soccorso i feriti rimasti a terra. Stando alle prime ipotesi, dietro potrebbero esserci questioni legate alla droga. Sul caso sta indagando la questura. La zona è stata chiusa per alcune ore al fine di consentire i rilievi della polizia scientifica. Cinque persone, compresi i tre feriti, sono in stato di arresto. Ma gli inquirenti sono al lavoro per identificare altri presunti responsabili.

