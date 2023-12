Zuppi fa gli auguri via radio alle forze dell'ordine

Alla fine della messa della notte di Natale nella cattedrale di San Pietro, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si è collegato dal cortile della curia, via radio, con le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza attive sul territorio, per fare gli auguri in diretta: "Rivolgo un augurio di Natale a tutti quanti, grazie per il lavoro che fate. Un pensiero di luce e di pace a voi e alle vostre di famiglie", ha detto. "Servirebbe un pronto intervento in zona Betlemme, c'è un bambino in una mangiatoia che regala a tutti quanti il senso della vita", ha scherzato.

Nell'omelia della messa della notte, Zuppi ha detto che "Natale sveglia noi, sonnambuli, che camminiamo nel mondo senza renderci conto. Senza imparare dalle lezioni dolorose della storia, alla ricerca di uno spicchio di benessere quotidiano e di proteggere microcosmi di interessi privati. A Natale è tutto riconciliato, ma non perché ci vengano tolti i problemi nel buio della nostra notte: perché possiamo contemplare ancora una volta il Dio con noi".

Natale "è davvero una buona notizia - ha sottolineato l'arcivescovo - E' il contrario di una vita finta, esibita, che pensa di avere sempre tempo e infinite possibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA