Una donna di 78 anni è rimasta ferita in modo molto grave, quando è uscita di strada e si è ribaltata con la sua auto sull'A14, nei pressi di Imola (Bologna), carreggiata nord. Per estrarla dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il 118 con l'elisoccorso l'ha trasportata all'ospedale Maggiore, dove si trova ricoverata, in pericolo di vita.

Al vaglio le cause dell'incidente, avvenuto attorno alle 10.20, da parte della polizia stradale.



