Si sente male, anche il cagnolino in ambulanza con lui

Soccorso dal 118 per un malore in un ufficio postale, si è preoccupato per il cane che era con lui e sarebbe rimasto solo e allora l'infermiere e il medico hanno fatto salire anche l'animale sull'ambulanza. E' successo nei giorni scorsi a Piacenza. "Quando i nostri professionisti sono arrivati, insieme a un mezzo e ai volontari di Anpas Piacenza, la persona si era già ripresa. Per assicurarsi che tutto fosse a posto, il medico Erika Poggiali ha disposto un controllo all'interno dell'ambulanza. La dottoressa voleva valutare i parametri vitali ed effettuare un elettrocardiogramma. L'uomo, portatore di una tracheotomia, pareva in difficoltà e ha fatto capire ai professionisti del 118 di essere in compagnia del suo cane. L'infermiere Paolo Elisei e il medico, affiancati dall'autista soccorritore Nicola Bonomi, non hanno avuto nessun tentennamento e hanno trasportato la persona sull'ambulanza insieme al suo fedele amico", spiega l'Ausl.

Il monitoraggio sul mezzo non ha evidenziato alcun problema cardiaco e quindi non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Dopo il controllo, l'uomo ha potuto allontanarsi , accompagnato dal suo cane. "Quando gli abbiamo detto che potevano salire insieme, il paziente si è subito rilassato.

Grazie alla presenza del cane, abbiamo potuto svolgere i controlli con serenità: è stato al suo fianco, senza disturbare in alcun modo il nostro lavoro", raccontano.



