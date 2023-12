Cardinale Zuppi: "chi salva i migranti non va criminalizzato"

"Se le Ong sono complici degli scafisti, allora lo sono tutti quelli che salvano i profughi in mare, a iniziare dalla Guardia Costiera che compie il 95 per cento dei salvataggi. Guai a criminalizzare l'umanitario! Se ci fossero responsabilità o connivenze, è bene che siano condannate. Altrimenti cercherei e indicherei i veri scafisti, come ha sempre fatto il nostro giornale, Avvenire, con grande coraggio". Lo spiega il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, in un'intervista al Corriere della Sera.

"I cristiani, ma direi tutte le persone, devono fare il possibile per salvare le vite umane. Un solo morto in mare è una sconfitta per tutti", prosegue Zuppi.

Il presidente della Cei, per volere di Papa Francesco, è impegnato per cercare di fermare la guerra in Ucraina. "Qualcosa si muove. Sono stato a Kiev e a Mosca. Sono stato a Washington e a Pechino. Sia i russi sia gli ucraini hanno riconosciuto il ruolo della Santa Sede - spiega - . I nunzi nelle due capitali stanno facendo un lavoro egregio. Certo, vorremmo molti più risultati sul ritorno dei bambini. Non perderemo nessuna opportunità per farlo. Non è possibile che oltre alle armi non ci sia altro per sconfiggere la guerra".

Per giungere alla pace secondo il cardinale "dobbiamo uscire dalla logica della vittoria militare come unica possibilità e del dialogo come resa. Non è ingenuo credere che le guerre trovano una pace giusta solo con il dialogo! - prosegue -. La Cina è una grande e indispensabile risorsa. E può certamente aiutare a trovare la pace in Ucraina".

Ha scatenato polemiche la proposta di legge di Fratelli d'Italia riguardante il presepe nelle scuole. "Non vorrei che il presepe, che è bellissimo e umanissimo così com'è, pieno di umano e divino e che è già per tutti, diventasse antipatico e divisivo - commenta il presidente della Cei -. A volte con la giusta preoccupazione dell'accoglienza pensiamo che questa significhi nascondere la storia, i tratti della nostra casa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA