Ritardi, rallentamenti disagi per il guasto nella stazione di Faenza che ha causato un'interruzione sulla circolazione ferroviaria tra Bologna e Rimini, in un giorno in cui tante persone sono in viaggio. In stazione a Bologna si segnalano treni con oltre due ore di ritardo.

Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA