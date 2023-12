Accoltella il compagno della vicina, arrestata a Modena

Una donna di 53 anni è stata arrestata a Modena per tentato omicidio. Ieri intorno alle 22.45, ha accoltellato il compagno della sua vicina di casa, colpendolo a una coscia e al collo. All'arrivo della polizia, la 53enne è stata trovata davanti alla porta della propria abitazione con gli abiti ancora sporchi di sangue.

Una successiva perquisizione ha portato al ritrovamento, nell'appartamento dell'indagata, di due coltelli a serramanico con tracce ematiche. L'uomo ferito, un 32enne originario della Tunisia, è stato subito portato al Policlinico per essere sottoposto ad un delicato intervento.

A seguito dell'indagine, affidata alla squadra mobile, la 53enne è stata trasferita nel carcere di Sant'Anna a disposizione del gip per l'udienza di convalida. Ancora da ricostruire il movente dietro l'accaduto.



