Stop al fuoco in Medio Oriente, Comune Bologna espone striscione

Da oggi lo striscione con la scritta 'Cessate il fuoco ora' è esposto su Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna, per ribadire l'appello a tutte le parti in conflitto in Medio Oriente, per fermare una catastrofe umanitaria e un'ulteriore perdita di vite innocenti.

Il Comune, a seguito delle mozioni votate nelle sedute del Consiglio comunale del 9 ottobre e del 6 novembre per condannare gli atti violenti che si stanno verificando e chiederne l'immediata interruzione, aderisce così agli appelli presentati da oltre ottocento organizzazioni della società civile a livello internazionale e rilanciate a livello locale, per richiedere un immediato "cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele, permettendo l'ingresso dei soccorsi nei confronti della popolazione civile.

Il gesto simbolico di esporre sulla facciata di Palazzo d'Accursio lo striscione con la scritta 'Cessate il fuoco ora', è andato in scena con differenti modalità anche in tante altre città come Roma, Londra, Parigi, Bruxelles, Stoccolma, Ginevra, Toronto e Montreal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA