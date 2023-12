Nel 2023 il Pil dell'E-R cresce del +0,7% nonostante l'alluvione

L'Emilia-Romagna si conferma locomotiva del Paese, pur con una crescita più lenta del previsto, con il Pil che nel 2023 segnerà un progresso dello 0,7% ed è visto in crescita dello 0,6% il prossimo anno. La disoccupazione si attesta al 4,8% e l'export raggiunge i 64 miliardi di euro. È questo il quadro dal rapporto presentato dalla Regione e da Unioncamere, 'Scenari e politiche per lo sviluppo della Regione Emilia-Romagna'.

L'economia regionale risulta resiliente e vitale, nel 2023 è stata messa alla prova dall'emergenza alluvione che ha colpito alcune aree dell'Emilia-Romagna, unitamente ai riflessi dello shock dei costi energetici del 2022, forti picchi di inflazione e scenari geopolitici ed economici internazionali tra i più instabili degli ultimi decenni.

"I dati fotografano una regione in salute, anche se si fermano al 30 giugno. Già il terzo trimestre ha dato qualche segnale di piccolo rallentamento e pensiamo che questa sia la situazione che vedremo nei prossimi mesi2, dice Valerio Veronesi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna. "Il dato più rilevante - aggiunge - è che questa regione è vicina al 50% di Pil dei prodotti che vengono vendute all'estero e questo consegna una fotografia delle nostre imprese, che sono eccellenti". A Sull'occupazione, che ha tenuto, si appunta l'attenzione dell'assessore regionale per le Politiche economiche, Vincenzo Colla per il quale c'è "anche tanta povertà lavorativa. Non è sufficiente crescere ma deve crescere anche il lavoro di qualità", dice Colla. "Per fare valore aggiunto servono soggetti di grande qualità - prosegue - quindi massima aggressione ai farabutti, all'illegalità e al lavoro illegale".

Il vicepresidente di Confindustria e presidente di Nomisma, Maurizio Marchesini si dice "ottimista perché l'Emilia-Romagna è fortemente esportatrice. Presidia nicchie importanti e questo ci fa pensare che l'anno prossimo non sarà eclatante, ma discreto, a meno che non ci siano traversie". Elemento di maggior preoccupazione, per Marchesini, sono "le perturbazioni internazionali" e le "nuove chiusure", che "rischiano di compromettere la nostra crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA