Eccidio dei fratelli Cervi, giovedì l'80esimo anniversario

Era il 28 dicembre del 1943 quando i fascisti fucilarono i sette fratelli Cervi: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio insieme anche al partigiano Quarto Camurri nel poligono di tiro a Reggio Emilia. Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario dall'eccidio dei protagonisti di una storia tra i più grandi simboli di Resistenza. Giovedì si terranno le celebrazioni. Alle 9 la santa messa in cattedrale a Reggio Emilia presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi. Alle 10 in Sala del Tricolore interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Reggio Luca Vecchi, il presidente della Provincia di Reggio, Giorgio Zanni e Gianfranco Pagliarulo del cda dell'Istituto Cervi. Infine il concerto 'Oltre il ponte' a cura dell'associazione 'I parchi della musica'. Alle 11.45 commemorazione al poligono di tiro per l'omaggio alla lapide sul luogo della fucilazione. Nel pomeriggio ci si sposterà a Casa Cervi a Gattatico (che per l'occasione apre le porte del suo museo sin dal mattino). Alle 15.30 lo spettacolo 'Cide - I doni di Papà Cervi' del regista Maurizio Bercini (testi di Marina Allegri) preceduto da un saluto del sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni. Anteprime delle celebrazioni anche il giorno precedente, mercoledì 27, a Guastalla dove al cimitero alle 10 si terrà un omaggio alla tomba di Quarto Camurri; alle 10.30 inaugura nella sala civica del comune della bassa reggiana un percorso fotografico sulla vita del partigiano dal titolo "Quarto: un ragazzo nella bufera", con la prolusione dello storico Massimo Storchi. A Campegine invece, alle 17.30, fiaccolata dal centro del paese fino al cimitero dove si trova la tomba monumentale della famiglia Cervi. Infine la performance "La vigilia di tutte le Resistenze" di Daniele Goldoni.



