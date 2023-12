Mutti e 'Too good to go' insieme contro lo spreco alimentare

Contrastare lo spreco di cibo. È l'obiettivo della partnership tra Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, e Too Good To Go, azienda a impatto sociale e grande marketplace mondiale per le eccedenze alimentari.

"Dallo scorso anno - si legge in una nota delle due aziende - Mutti collabora con Too Good To Go e oggi la collaborazione si amplierà all'interno del progetto 'Box Dispensa', la soluzione ideata da Too Good To Go per contrastare lo spreco alimentare in collaborazione con le aziende dell'industria alimentare. La partnership ha già consentito di salvare oltre 76.000 prodotti, pari a 37.600 Kg di cibo, e di evitare l'emissione di 38.000 Kg di CO2e".

Una delle principali sfide che devono affrontare i produttori e le aziende alimentari è quella di gestire eccedenze che per vari motivi non trovano il loro mercato.

"Box dispensa - spiegano le due aziende - è una box multiprodotto, contenente prodotti tipici delle nostre dispense, ancora buoni e perfettamente adatti ad essere consumati ma che per diversi motivi rischierebbero di essere invenduti ed andare sprecati, che possono essere tranquillamente conservati a temperatura ambiente in casa per lunghi periodi di tempo.

Le Box Dispensa sono ordinabili dagli utenti, ad un prezzo vantaggioso, sull'app di Too Good To Go nella nuova sezione 'Consegna' o ritirate presso pick-up point". Una particolare 'Box dispensa' è stata lanciata da Mutti per il periodo natalizio.



