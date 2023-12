Garisenda: Lepore, già raccolti oltre 3 milioni grazie a imprese

"Oggi Confindustria ha fatto una donazione straordinaria di 500mila euro, ma abbiamo già superato i tre milioni e puntiamo ai quattro grazie alla grande generosità del mondo delle imprese che non smetterò mai di ringraziare, perché è un segnale di fiducia verso una città che sentono come loro". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che questa mattina è andato alla Camera di Commercio di Bologna per incontrare gli imprenditori e fare il punto con loro prima delle Feste.

"Il sopralluogo di ieri alla torre Garisenda è andato in modo positivo perché c'è un gruppo di esperti che ci aiuterà a comprendere meglio che tipo di intervento bisogna fare nella messa in sicurezza - ha aggiunto Lepore - presenteremo una proposta alla città a inizio anno che ci permetterà poi di arrivare al restauro".

Tra i primi interventi c'è stata la decisione del pool di tecnici di modificare i sensori e mappare "le fessurazioni, che è molto importante perché ci darà lo stato di salute complessivo della torre".



