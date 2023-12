Dal Comune di Novellara cittadinanza alla memoria per Saman

In attesa di definire tempi e modalità per il funerale, il Comune di Novellara, il paese del reggiano dove viveva con la famiglia e dove è stata uccisa, assegnerà la cittadinanza onoraria alla memoria a Saman Abbas.

Lo stabilirà il consiglio comunale nella seduta di mercoledì prossimo, che istituirà anche un fondo a lei intitolato che sosterrà percorsi di inclusione per le donne.

La cittadinanza è stata decisa dai capigruppo di tutte le forze politiche che compongono il consiglio di Novellara, "quale simbolo di libertà e di autodeterminazione personale, per trasmettere un messaggio chiaro e forte contro l'inaccettabile e violenta pratica dei matrimoni forzati".

"Un riconoscimento a Saman - dice la sindaca Elena Carletti - e, simbolicamente, a tutte quelle donne che si trovano oggi in situazioni simili, affinché possano sentirsi riconosciute e sostenute nella battaglia per quei principi di libertà e di dignità della persona in quanto valori fondanti della nostra Costituzione".

Il fondo 'Saman Abbas' sarà pubblico-privato e, spiega ancora Carletti, "ci permetterà di perpetuare nel tempo la sua memoria, attivando azioni concrete di sostegno e percorsi di inclusione delle donne, di ogni etnia e religione, che vivono situazione di difficoltà, di subalternità e di violenza, dentro e fuori le mura domestiche, ma anche attività formative per operatori sociali, insegnanti e forze dell'ordine in modo da rafforzare ulteriormente l'opera di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni". Il primo contributo sarà versato dal Comune, con la speranza che molti altri enti e aziende partecipino.

Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado che ha condannato all'ergastolo i genitori e a 14 anni lo zio, il Comune ha anche rinnovato la propria disponibilità a sostenere le spese per il funerale, per il quale si è ancora in attesa di svolgere i necessari adempimenti burocratici.



