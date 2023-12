A Bologna San Francesco raccontato da Ascanio Celestini

Ascanio Celestini, tra gli artisti più apprezzati sui palcoscenici italiani, torna in scena nei teatri di Emilia-Romagna Teatro, il 22 dicembre alle 20.30 al Teatro Fabbri di Vignola e dal 26 al 28 dicembre alle 20.30 (il 27 alle 19) all'Arena del Sole di Bologna, per presentare il suo nuovo spettacolo natalizio "Rumba - L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato".

Celestini porta in scena, attraverso la sua inconfondibile narrazione teatrale, un ritratto originale di una delle figure più affascinanti del Cristianesimo, San Francesco d'Assisi: un uomo anticonformista, che predicò la pace e la fratellanza tra cristiani e musulmani in tempo di guerre sante, che si rifiutò di combattere per dedicare la propria vita ai poveri e diventarne schiavo.

"I preti chiedevano l'obolo per la guerra - scrive l'autore - alla fine della messa. Invece Francesco se ne va in Terra Santa a parlare coi crociati che non lo ascoltano. Poi parla coi musulmani. Lo ascoltano un po' di più. Stupiti di un cristiano che arriva senza armi e cavallo, senza nemmeno le scarpe. E quando Francesco tornerà nella sua terra scriverà nella regola per i suoi frati che bisogna servire tutte le creature. Anche i musulmani. Chiederà a un frate che canti ogni sera dalla torre campanaria come ha imparato dai muezzin".

Nei panni del narratore, Celestini immagina come sarebbe il Santo d'Assisi oggi: perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Nel racconto Francesco cerca i suoi poveri nel parcheggio davanti alla finestra della sua casa popolare; i personaggi sono tanti e condividono la stessa condizione umana. San Francesco è stato anche il primo nella storia a realizzare il presepe, nella notte di Natale del 1223 nel piccolo paesino di Greccio: un bue, un asino e una mangiatoia. Nel periodo di creazione dello spettacolo l'autore ha incontrato gli abitanti di Greccio, per raccogliere storie di vita: un po' registrando e un po' trascrivendo i racconti in un diario. "Perché? - si chiede Celestini - Perché dalla trascrizione delle interviste e dalla memoria possiamo trovare una qualità che serve a scrivere un testo che abbia il calore della biografia".



