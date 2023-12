Un docufilm celebra il Baccara, storica discoteca romagnola

Dj, musicisti, ospiti internazionali, personaggi televisivi e un mondo eterogeneo e colorato che ha attraversato 50 anni di storia italiana: tutto questo è raccontato nel docu-film 'Baccara-La Festa continua' dedicato alla nota discoteca tra Lugo e Cotignola, nel Ravennate, che dai primi anni '70 ha richiamato sulla sua pista, sul palco e tra le sue poltroncine migliaia di persone. Un progetto promosso dall'associazione 12 Pollici Social Club Aps, con il patrocinio e il contributo dei Comune di Lugo e del Comune di Bagnacavallo, ha reso concreta la pellicola, realizzata con l'agenzia bolognese SI-produzioni per la regia di Francesca Zerbetto.

Il film verrà presentato in anteprima in tre serate: il 22 dicembre alle 20.30 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, il 23 e il 29 nella Rocca di Lugo, in entrambe le occasioni alle 18.30 e alle 21 nel Salone Estense. Sempre in Rocca e nelle stesse serate, la Torre del Soccorso ospiterà una mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini.

Un lungo racconto di quanto accaduto in 50 anni di Baccara, partendo da chi lo ha vissuto quotidianamente come i direttori e i barman che si sono succeduti nel tempo, ma anche fotografi, factotum e gogo girls, fino ai tanti frequentatori, tra aneddoti, testimonianze e immagini di repertorio, oltre che fotografie d'autore, per una composizione artistica e culturale che racconta l'evoluzione di usi e costumi di un territorio. Il Baccara è stato per decenni un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo, lo svago notturno e il divertimento. Concerti di artisti internazionali e serate dedicate al ballo il venerdì e il sabato, ma anche il martedì e il giovedì, fino alla domenica pomeriggio per i più giovani. Il locale ha aperto i battenti quando ancora si suonavano i lenti e ha saputo seguire le evoluzioni di moda e gusto, passando dalla disco dance alla musica house e alla techno, dall'austerity degli anni '70 fino ad oggi, punto di riferimento per almeno quattro generazioni.

Venerdì 29 dicembre, dopo le due proiezioni del docu-film alla Rocca di Lugo, la festa proseguirà proprio al Baccara con una serata a ingresso gratuito nella quale alla consolle si esibiranno i dj che hanno fatto la storia del locale.



