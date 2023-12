Sul Comune di Bologna lo striscione 'Mai più morti sul lavoro'

"Mai più morti sul lavoro". È lo striscione affisso questa mattina sulla sede del Comune di Bologna, Palazzo d'Accursio, dopo che sabato scorso un operaio di 50 anni, Tommaso Crispino, ha perso la vita in uno scavo di un cantiere di un'opera compensativa della Variante di Valico. Un gesto voluto dai sindacati confederali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che insieme al sindaco Matteo Lepore hanno presenziato all'iniziativa.

"Siamo di fronte all'ennesima e insensata morte sul lavoro - ha detto Luca Simonazzi, di Fillea Cgil - ed è per questo che abbiamo proclamato per venerdì prossimo 8 ore di sciopero nell'edilizia. La morte sul lavoro non è mai una fatalità, nel nostro Paese ci sono 2mila infortuni al giorno, di cui tre mortali. Questo da la fotografia di un sistema economico e sociale che nei fatti mette in conto l'insicurezza dei lavoratori come fattore competitivo. Questa cosa deve essere contrastata. Lo diciamo soprattutto a questo Governo che con il nuovo decreto sugli appalti ha allargato le maglie dell'insicurezza e dell'illegalità negli appalti pubblici".

I sindacati chiedono al sindaco che il protocollo sulle infrastrutture per le grandi opere sulla mobilità che verranno fatte a Bologna si chiuda in fretta, e alla Prefettura di istituire un Tavolo permanente con tutte le istituzioni sulla sicurezza e legalità sul lavoro. "Non possiamo ritrovarci a piangere ogni volta - ha detto Remo Perboni, di Filca Cisl - bisogna agire e prevenire". "La sensibilità che abbiamo dalle istituzioni locali - ha sottolineato invece Riccardo Galasso, di Feneal Uil - non l'abbiamo dal Governo centrale. Abbiamo chiesto più volte all'Esecutivo di essere sensibile a queste tragedie, ma non ci ascolta".

Anche il sindaco Lepore ha chiesto al Governo "di fare di più sulla sicurezza sul lavoro. In questi giorni con i sindacati sottoscriveremo un accordo anche per dire 'no' agli appalti a cascata, ma occorre un piano industriale sull'edilizia nel nostro Paese. Sono d'accordo sul tavolo permanente in Prefettura, serve un livello di sorveglianza massima". Da domani lo striscione verrà spostato all'interno della Sal Borsa.

