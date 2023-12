Il pipistrello di Strauss al Comunale di Bologna dopo 44 anni

Uno dei titoli più celebri e divertenti del repertorio operettistico, Il pipistrello (Die Fledermaus) di Johann Strauss II, torna al Teatro Comunale di Bologna dopo 44 anni sul palcoscenico del Comunale Nouveau dal 22 dicembre alle 20 (repliche il 23 e 29 alle 18, il 27 e 28 alle 20, e il 30 alle 16). Si tratta di uno spettacolo coprodotto con il Teatro Carlo Felice di Genova, dove ha debuttato lo scorso anno, firmato per la regia da Cesare Lievi.

Il capolavoro del re del valzer verrà proposto nell'edizione ritmica italiana di Gino Negri (la stessa del 1979) con i dialoghi curati da Lievi.

"Il mio Konzept di regia - commenta Lievi - nasce dall'idea che il titolo dell'operetta potrebbe essere 'Il pipistrello, ovvero lo struzzo'. Tutti i personaggi di questo spettacolo sono struzzi, infatti si ingannano a vicenda, si tradiscono, sono sleali tra loro e però non vogliono vedere la situazione, vedere ciò che realmente sono. Ingannando sé stessi mettono continuamente la testa sotto la sabbia. Forse non possono sopportare la propria realtà, perché se la riconoscessero capirebbero che non possono continuare a vivere così".

Il cast vede sul palco Mert Süngü nei panni del banchiere Gabriel von Eisenstein, Desirée Rancatore in quelli di sua moglie Rosalinde, al debutto nella parte, che si alterna con Mihaela Marcu (23, 27, 29), Birger Radde nelle vesti dell'imprenditore Dr. Falke, Miriam Albano come Principe Orlofski, Matteo Falcier come tenore Alfred, in alternanza con Francesco Castoro (23, 27, 29), Salvatore Grigoli come l'avvocato Dr. Blind, Anais Mejías che interpreta la cameriera Adele, alternandosi con Sara Fanin (23, 27, 29); e ancora Francesca Micarelli nella parte di Ida, Nicolò Ceriani come Frank e con la partecipazione straordinaria del comico bolognese Vito (Stefano Bicocchi) come Frosch. Sul podio dell'Orchestra del Comunale ritorna Sasha Yankevych, secondo premio al concorso Toscanini del 2021, dopo il concerto in stagione dello scorso novembre. Il Coro della Fondazione lirico-sinfonica bolognese è istruito da Gea Garatti Ansini. Lo spettacolo sarà trasmesso in differita sul portale regionale OperaStreaming.com a partire dal 24 dicembre alle 15.30.



