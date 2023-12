La Segafredo Virtus Bologna ha battuto l'Olympiacos Pireo 69-67 in una partita dell'Eurolega che la squadra di coach Banchi ha giocato in casa. Ora le 'V nere' sono seconde in classifica, dietro al Real Madrid e a +2 sul Barcellona che è terzo. Miglior marcatore per Bologna è stato Cordinier, con 13 punti. Marco Belinelli si è fermato a quota 12.



