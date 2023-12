A Bologna pronto a tornare anche il cinema Fulgor

Moltissimi bolognesi con più di 15 anni nutrono un affetto particolare per quello che fino a una decina anni fa era il Cinema Fulgor: lì infatti veniva proiettata la maggior parte dei film di animazione della Disney, quasi sempre prima esperienza davanti al grande schermo. Ebbene, quella sala di via Montegrappa, costruita in stile Liberty nel 1913, è stata acquisita dal circuito Pop Up Cinema che conta di riportarla a nuova vita a partire da giugno 2025, in tempo per poter ospitare le proiezioni del Biografilm e del Cinema Ritrovato, i due appuntamenti cinematografici bolognesi di inizio estate. Lo ha annunciato Andrea Romeo, fondatore di Pop Up Cinema, mostrando il nuovo progetto che prevede due sale di circa 40 e 80 posti, cabine attrezzate per traduzioni simultanee, sistemi di ripresa audio e video e uno spazio di ristoro.

Costo totale dell'operazione circa due milioni, il 60% dei quali coperti con fondi del ministero della Cultura, trattandosi del recupero di una sala storica.

Dopo la riapertura del Cinema Modernissimo, avvenuta nei giorni scorsi, il centro cittadino si arricchirà di un nuovo spazio capace di dialogare con Pop Up cinema Medica (dello stesso gruppo) e proprio con il Modernissimo (che invece fa capo alla Cineteca di Bologna), distanti fra loro poche decine di metri, in una sorta di interscambi e progetti condivisi.

