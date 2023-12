Regioni: E-R; approvato bilancio 2024, manovra da 14 miliardi

L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato il bilancio 2024 proposto dalla Giunta regionale. Una manovra da 14 miliardi che ha visto il voto favorevole di Pd, Italia Viva, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde e Lista Bonaccini e il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Rete Civica e del Movimento 5 Stelle.

Fra i diversi provvedimenti sono stati approvati un ordine del giorno del Pd con cui si chiede il rimborso anche per i beni mobili danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio e il riconoscimento del 100% dei rimborsi ed un ordine del giorno della Lega per la messa in sicurezza del territorio Scorrendo le varie voci del bilancio regionale vengono stanziati per la sanità 9 miliardi e salgono a 40 (6,5 in più rispetto al 2023) i milioni investiti per far viaggiare pendolari e studenti gratuitamente i cittadini dell'Emilia-Romagna. Previsti 40 milioni, fra fondi regionali ed europei attivati, per l'abbattimento delle rette dei nidi e la gratuità di quelli nei Comuni montani e delle aree interne mentre sono previsti 37 milioni per la copertura del 100% delle borse di studio e altri 15,3 milioni per il diritto allo studio scolastico.

Previsti, ancora, 800 milioni di investimenti - destinati a diventare 1,9 miliardi nel triennio - le cui principali voci sono la riqualificazione delle infrastrutture culturali (10 milioni), l'elettrificazione e la sicurezza delle linee ferroviarie regionali (31 milioni), per la sistemazione dei ponti (10 milioni).

Tra gli altri punti di rilievo, il capitolo relativo al Tecnopolo di Bologna con 23 milioni di euro per completare la struttura che ha sede nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi mentre sono previsti 10 milioni per il recupero di alloggi di edilizia pubblica, un milione per reperire alloggi per le donne che hanno subito violenze, 2 milioni per il Fondo affitti.





