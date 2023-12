'Operata per toglierla ma l'appendice c'è ancora', denuncia

Operata per togliere l'appendice, ma senza toglierle l'appendice. Sarebbe successo a una donna di 45 anni che a gennaio è stata sottoposta a un intervento all'ospedale Bufalini di Cesena e che in seguito ha presentato una denuncia alla Procura di Forlì per chiedere di valutare il comportamento dei medici che l'hanno avuta in cura: chi ha sbagliato la prima operazione e chi, nei giorni successivi, non se n'è accorto e non ha fatto quello che doveva per porre rimedio.

Del caso si occupa la pm Laura Brunelli. La paziente, assistita dall'avvocata Chiara Rinaldi del foro di Bologna, ha presentato consulenze tecniche del medico legale Donatella Fedeli e del chirurgo Saverio Pianalto che hanno esaminato la sua situazione. Dopo il primo ricovero per appendicite acuta e l'operazione, in laparoscopia, i dolori sono continuati. Sono seguiti esami e ricoveri, fino a fine marzo, quando la donna ha deciso di rivolgersi all'ospedale di Forlì dove a metà aprile i medici hanno deciso di sottoporla a un nuovo intervento chirurgico, per asportare definitivamente l'appendice, dal momento che la prima volta erano stati tolti solo tessuto adiposo e coaguli.

La denuncia segnala l'errore in un intervento di routine, l'inerzia successiva ma anche come referti a poca distanza abbiano descritto le stesse immagini in modo differente. Una diagnosi più tempestiva, si sostiene, avrebbe evitato il protrarsi dell'infiammazione e l'esecuzione del secondo intervento, più invasivo e che ha lasciato tuttora problemi importanti alla donna.



