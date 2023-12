Notte di Capodanno in piazza a Piacenza con i Planet Funk

L'arrivo del 2024 sarà celebrato in piazza Cavalli a Piacenza al ritmo delle note dei Planet Funk, una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre vent'anni. Ad aprire e chiudere la serata, ad ingresso gratuito, saranno i dj di Radio Bruno, emittente ufficiale dell'evento, con i successi del 2023 e quelli di sempre. Il Capodanno piacentino (apertura dei varchi alle 20.30) è organizzato da Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, con la collaborazione di Mister Wolf.

I Planet Funk, con il loro sound inconfondibile che li caratterizza dal primo album 'Non Zero Sumness', saranno protagonisti sul palco con il loro 'A/V Show'. Nati nel '99 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, hanno esordito nel Duemila con la hit 'Chase the sun', seguita da molti altri successi come 'Who said', 'Paraffin' e 'Inside all the People'.



