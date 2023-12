Il padre di Saman, 'contro di me tante falsità'

"Ho sentito tante parole false. Non è vero che sono persona ricca, non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan. Non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato di Saman, Ndr) a minacciare. Anche questo è falso, come quelli che dicono 'ha ammazzato la figlia ed è scappato via'". Lo ha detto Shabbar Abbas, padre di Saman, in dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di assise di Reggio Emilia, parlando in italiano.

