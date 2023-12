Finisce con l'auto in una scarpata, morto un uomo di 95 anni

Un pensionato bolognese di 95 anni è morto finendo fuori strada con la propria auto in località Serrini di Vergato, sull'Appennino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 di questa mattina: l'anziano, per cause al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, ha perso il controllo andando a urtare un albero. Dopo l'impatto la vettura si è ribaltata finendo in una scarpata. Nonostante i soccorsi immediati, per il 95enne non c'è stato nulla da fare.

Il corpo è stato recuperato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Non è escluso che all'origine dell'incidente ci possa essere stato un malore.



