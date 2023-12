A Bologna la prima Casa Ronald McDonald in un ospedale

Cinque camere da letto con bagno privato, alle pareti carte da parati che richiamano il tema del viaggio, protagonisti animali con i loro cuccioli, sala da pranzo, cucina attrezzata dedicata al campione di sci Alberto Tomba "perché lo sport ci insegna a superare sfide impossibili" come recita la targa appesa al muro, lavanderia, zona relax e un'area multifunzionale per lo smartworking. Sono questi gli spazi della prima Casa Ronald McDonald di Bologna al padiglione 4 del Policlinico Sant'Orsola, inaugurata questa mattina e pronta ad accogliere i genitori e i familiari di bambini ricoverati in terapia intensiva e neonatologia e le mamme in ostetricia.

Complessivamente sono 300 metri quadrati, per una decina di posti letto, che possono essere gestiti con flessibilità, tra stanze singole o doppie, come dei mini-appartamenti.

L'investimento della Fondazione Ronald McDonald, che ha strutture anche a Roma, Firenze, Milano, Brescia e Alessandria, è stato di 400 mila euro e a Bologna la Casa si affianca alla Family Room alla Neonatologia del padiglione 13, che in 15 anni ha accolto già oltre 2mila famiglie.

Quella inaugurata oggi al Sant'Orsola "è la prima Casa Ronald che sorge all'interno di un ospedale, un passo in più rispetto al nostro format abituale di Family Room", sottolinea Nicola Antonacci, presidente della Fondazione. "Il disegno è stato più ambizioso - prosegue la direttrice generale del Policlinico Chiara Gibertoni - per il nuovo Polo materno-infantile, che è in fase di ristrutturazione ma siamo a buon punto, questa sarà una casa, è un salto di qualità, una ristrutturazione piena di bellezza e capacità di generare senso di domicilio. E' un primo passo verso l'apertura, ci auguriamo nel 2024, di tutto il nuovo Polo". Al Sant'Orsola si registrano ogni anno in ambito pediatrico circa 3 mila ricoveri e 2700 interventi chirurgici, vi nascono 2 mila bimbi. "Un altro investimento importantissimo al Sant'Orsola - commenta l'assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini - ma a beneficio di tutti i cittadini italiani, perché ricordo che in questi reparti ci sono tante persone da fuori Regione".



