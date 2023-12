'Le cirque invisible' di Thierrée e Chaplin il 19/12 a Carpi

La stagione del Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, offre per domani, 19 dicembre alle 21, lo spettacolo "Le cirque invisible" di Jean Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin, figlia dell'indimenticabile "Charlot" e nipote di Eugene O'Neill. La serata, secondo appuntamento della rassegna "Danza... e circo", presenterà il cavallo di battaglia della coppia Thierrée-Chaplin, che torna a Carpi dopo vent'anni: una sequenza esilarante di trucchi, battute, gag e acrobazie per attraversare, con ironia ma altrettanta abilità, i luoghi comuni dei "maghi" d'un tempo, fra corpi tagliati a metà, bolle di sapone, concerti per bicchieri, tegami e cucchiai, e giochi di prestigio vari. Firmato a quattro mani (soggetto, regia e interpretazione), lo spettacolo è di difficile definizione, si legge nelle note di regia, "ma se si dovesse riassumere in breve ciò che Le cirque invisible rappresenta, probabilmente la parola esatta per farlo sarebbe magia. Magia non come abile prestidigitazione, ma la magia a cui si credeva da bambini, quella che questo mondo sempre più tecnologizzato e frenetico sta cancellando".

In scena, Victoria e il marito si trasformano così in acrobati, fantasisti, illusionisti, funamboli, prestigiatori, clown e musicisti "di questo circo immaginario, di questo volo della fantasia", davanti al quale lo spettatore deve dimenticare la razionalità e lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dalla bravura di questi due artisti straordinari, in un incantesimo teatrale per un pubblico di tutte le età, fra il surreale e la parodia.



