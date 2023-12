Gli allievi di Raina Kabaivanska in concerto a Modena

Concerto di Natale con Raina Kabaivanska e i suoi allievi il 20 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena: la serata conclude l'ampio progetto annuale di Modena Città del Belcanto.

Sul palco del Pavarotti-Freni tornano gli allievi della Masterclass annuale in Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio, guidata dal soprano bulgaro, naturallizzata modenese, punto di riferimento imprescindibile di Modena Belcanto che ha visto numerosi allievi prendere il volo sulla ribalta dei maggiori teatri del circuito internazionale. Accanto all'orchestra degli studenti del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena, si esibiranno i soprani Aida Pascu, Iolanda Massimo e Maria Francesca Rossi, assieme al mezzosoprano Erica Cortese, ai tenori Giuseppe Michelangelo Infantino e Donghyun Kim e al basso Luca Park per un corposo programma che spazia dalla Carmen di Bizet al Barbiere di Siviglia di Rossini, passando dalle composizioni di Donizetti e Massenet.

Non mancheranno le musiche di Verdi, Bellini, Mascagni e Puccini e, prima della conclusione a tema con "White Christmas" di Berlin anche "Non ti scordar di me" e "Torna a Surriento" di De Curtis e "O sole mio" di Di Capua. Dirige Paolo Andreoli.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA