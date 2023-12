Cresce il mercato prodotti religiosi, ricavi 2023 a 700 milioni

Si rafforza il mercato degli oggetti religiosi prodotti in Italia che vede coinvolte oltre 3.000 aziende e che, nel corso del 2023, hanno fatto registrare un fatturato intorno ai 700 milioni con un incremento di oltre il 10% rispetto ai risultati pre-covid del 2019 e con buoni risultati anche per l'export grazie "all'apprezzamento in tutto il mondo" per gli articoli e oggetti per il culto italiani. E' quanto emerge da uno studio realizzato da 'Devotio', la più grande fiera internazionale sui prodotti e i servizi per il mondo religioso, in vista della quarta edizione in programma dall'11 al 13 febbraio 2024 a BolognaFiere. Una kermesse che lo scorso anno ha registrato la presenza di 200 espositori e di oltre 3.000 visitatori provenienti da 50 Paesi.

"Alla crescita del mercato italiano, corrisponde anche un aumento della presenza di espositori alla nostra fiera, che a due mesi dall'evento è vicina al sold-out - osserva in una nota Valentina Zattini, amministratore delegato di Conference Service e organizzatrice della manifestazione -. Cresce anche il numero dei buyer e dei Paesi di provenienza: il mercato mondiale mostra infatti di apprezzare sempre di più i prodotti e i servizi di alta qualità italiani".

L'edizione 2024 di 'Devotio' ospiterà la produzione italiana e mondiale di articoli religiosi, oggetti per il culto e arredi sacri, come crocifissi, rosari, immagini sacre, statue e presepi, campane, incensi, candele, vetrate e mosaici, paramenti per la liturgia, arte sacra, arredi per le chiese, impiantistica e abbigliamento per il clero. In Italia, viene evidenziato ancora dallo studio, sono presenti circa 700 negozi e rivenditori al dettaglio, compresi quelli presenti in grandi basiliche e santuari, a cui si stanno aggiungendo alberghi, strutture ricettive e per la ristorazione, presenti nelle principali città interessate dai circuiti del turismo religioso, che aprono piccoli shop per la vendita di souvenir, ricordini e oggetti devozionali. In cartellone alla fiera emiliana incontri e convegni, mostre e laboratori la prima edizione del premio internazionale dell'industria del religioso "Devotio Awards'' e la premiazione per il migliore stand presente nell'area espositiva.

