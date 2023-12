Confindustria: 2023 nero per la ceramica, -19% le vendite

Duemilaventitré nero per la ceramica italiana: le stime indicano un crollo sia nelle vendite sia nell'export. È la fotografia scattata dall'elaborazione dati di Prometeia per Confindustria Ceramica. Per il 2023 si stimano vendite totali a 362 milioni di metri quadrati, in calo del -19,3% sul 2022. In netta flessione anche le esportazioni, nell'ordine di 277 milioni di metri quadrati, ossia -22,1% su anno. Calano anche le vendite sul mercato domestico, prossime agli 85 milioni di metri quadrati, e attestano a -8,7% rispetto al 2022. La domanda di ceramica, inoltre, ha registrato durante l'anno un marcato calo in tutti i continenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA