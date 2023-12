Come l'Antoniano, nasce il Piccolo Coro di Caivano

Sessanta bambine e bambini dai 4 anni in su. Per un momento di aggregazione e riscatto, partendo dalla cultura. Nasce così il Piccolo coro di Caivano, progetto del ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere francescane e la partecipazione del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che riproporrà nel comune alle porte di Napoli l'esperienza felice del Piccolo Coro dell'Antoniano.

"La cultura migliora la qualità della vita delle persone.

Perché è quell'elemento che può dare a ciascuno di noi la possibilità di riscatto e di migliorarsi, di diventare dei buoni cittadini", dice il ministro della cultura Gennaro Sanguliano.

"Caivano - spiega il sottosegretario Gianmarco Mazzi - ormai è diventata un simbolo di tutte le periferie. Noi vorremmo creare un modello. Vorremmo che Caivano diventasse un esempio e un simbolo di speranza e dell'impegno dello Stato. Il nostro obbiettivo è portarvi cose 'normali", dopo già il progetto del Mic di una biblioteca. E per il coro, prosegue, "abbiamo deciso di chiedere aiuto a una delle più belle iniziative sociali italiane. Propongo - conclude - di intitolarlo a Fortuna (Loffredo ndr), la bambina" uccisa a sei anni dopo ripetuti abusi e "lanciata dal balcone come fosse uno scarto. Penso che se qualcuno fosse arrivato prima a Caivano, e in tutte le Caivano d'Italia, forse il suo destino sarebbe stato diverso".

Il progetto del Coro, conclude Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d'oro, "a Caivano deve diventare una realtà fortissima". Un percorso che il Mic sosterrà nel tempo, con un piano pluriennale. L'obiettivo è creare anche a Caivano la stessa atmosfera dell'Antoniano, trasferendone valori e motivazione. Le bambine e i bambini saranno coinvolti attraverso un'attività di preparazione fino alla formazione del coro effettivo di 60 elementi.



