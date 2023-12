Ambulanza fuori strada, autista indagato per omicidio stradale

E' formalmente indagato per omicidio stradale l'autista 23enne dell'ambulanza della Croce Rossa che, lo scorso 13 dicembre, era finita fuori strada a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Nell'incidente aveva perso la vita la 57enne Monica Amidei, che era a bordo del mezzo insieme alla figlia di 30 anni, che ha problemi di salute, di ritorno a casa dopo una visita medica alla ragazza. Su dinamica e cause dell'accaduto stanno proseguendo gli accertamenti della polizia locale Reno Galliera.

Oltre al veicolo, è stato messo sotto sequestro anche il cellulare del conducente, per i necessari accertamenti tecnici finalizzati a verificare se il giovane stesse utilizzando l'apparecchio al momento della sbandata che ha fatto finire l'ambulanza nella scarpata e poi contro un muretto.

Nell'incidente, oltre alla vittima, erano rimasti feriti sia la figlia 30enne di Monica Amidei che i due soccorritori, l'autista 23enne e un'altra addetta di 26 anni.



