Al via iscrizioni alla Scuola per pastori nel Parco della foreste Casentinesi

Al via le iscrizioni alla Scuola per pastori e allevatori nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi, sull'Appennino tosco-romagnolo, promossa dal progetto Life ShepForBio. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 gennaio 2024. Anche quest'anno saranno 8 i posti disponibili e gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e in un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco. Rispetto allo scorso anno il programma è stato ampliato, con nuovi moduli e nuove uscite in campo.

ShepForBio è un progetto cofinanziato nell'ambito del programma Life dell'Unione Europea ed ha come obiettivo quello di conservare alcuni habitat di prateria della Rete Natura 2000, attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro. Basandosi sul modello delle esperienze europee, SheperdSchool prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base utili all'avvio di una nuova attività.

Nell'ambito del progetto saranno realizzati quattro cicli di formazione, a cavallo tra gli anni 2023-2027. La scuola sarà organizzata in modo da garantire una duplice offerta formativa: una parte teorica, con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato per ciascun modulo formativo, accompagnati da visite presso aziende e realtà produttive del settore, e una seconda parte di stage pratico, di 30 giorni totali (non continuativi), in cui i partecipanti affiancheranno pastori e allevatori presso aziende del territorio del Parco nazionale.

L'iscrizione alla scuola è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, attitudine e motivazione. Gli allievi vedranno riconosciuto il proprio percorso formativo nell'ambito del sistema della formazione e dell'orientamento della Regione Toscana, coinvolta attivamente nell'organizzazione della scuola. Il riconoscimento del percorso è subordinato al superamento di un test finale.



