Muore con l'auto dentro una vasca, procura apre un fascicolo

Quello che sembrava un incidente potrebbe non esserlo: la procura di Ferrara ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti, con le ipotesi di omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato, per l'episodio che venerdì sera a Migliarino (Ferrara) è costato la vita a Romero Arziliero, 70 anni, finito con la propria auto dentro un macero, una vasca agricola piena di acqua, nella sua proprietà agricola.

Come ricostruisce la stampa locale, attorno alle 19, con la visibilità ridotta dalla nebbia, l'uomo avrebbe imboccato una rampa che portava direttamente dentro la vasca e non sarebbe riuscito a venirne fuori. L'incidente sarebbe avvenuto durante il consueto giro che l'uomo faceva per controllare la sua proprietà. Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

Secondo la Procura, però, qualcosa non torna perché nella ricostruzione dell'incidente, ci sarebbero delle incongruenze e, innanzitutto, ha disposto l'autopsia. Gli aspetti che i magistrati ferraresi vogliono chiarire è se l'allarme sia stato dato subito e se l'uomo, prima di morire abbia incontrato o parlato con altre persone.

L'uomo, molto conosciuto nel paese, era vedovo e ha perso una figlia per una malattia. Era lo zio dell'allenatore ed ex calciatore di Spal, Cagliari, Bologna e Livorno Davide Marchini.





